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Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 162 şişe kaçak içki ve 15 litre boğma rakı ele geçirildi.

25 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
Jandarmadan kaçak içki operasyonu

Çorum’da jandarma ekipleri tarafından yapılan yol uygulamasında 162 şişe kaçak içki ve 15 litre boğma rakı ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Çorum İskilip Karayolunda uygulama yapan İl Jandarma Komutanlığı Ekipleri O.P. isimli şahsın kullandığı otomobili durdurdu. Jandarma ekiplerinin otomobilde yaptığı incelemede 156 adet 70 cc, 2 adet 100 cc, 2 adet 50 cc , 1 adet 35 cc rakı,1 adet 50 cc votka, 3 adet 5 litrelik şişelerdeboğma rakı ele geçirildi. Alkol şişeleri üzerinde bulunan bandrollerde yapılan kontrolde bandrollerin sahte olduğunun tespit edildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

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Haber Tarihi: 25 Temmuz 2019 Perşembe 09:15
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