Jandarmadan kaçak akaryakıt operasyonu Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak yakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığınca yapılan çalışmalarda 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak yakıt ele geçirilirken olayla ilgili 2 şüpheli yakalandı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Kayseri-Sivas karayolu üzeri Kocasinan/Çavuşağa mahallesi bölgesinde bir mazot tankerinde yapılan kontrolde 7 bin litre ulusal marker içermeyen kaçak akaryakıt ele geçirildi. akaryakıtla el konulurken olayla ilgili D.M. ve S.S.P. yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarma tarafından ’Suç ve Suçlulukla Mücadele’ alanındaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği bildirildi.

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