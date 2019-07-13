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Jandarmadan İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul Havalimanı’nda ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ isimli fotoğraf sergisi açıldı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36
Jandarmadan İstanbul Havalimanı’nda 15 Temmuz sergisi

15 Temmuz darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığınca İstanbul Havalimanı’nda ‘Demokrasi ve Milli Birlik Günü’ isimli fotoğraf sergisi açıldı. Sergi, 17 Temmuz’a kadar İç Hatlar Geliş katında ziyaret edilebilecek.


15 Temmuz 2016 akşamı gerçekleştirilen başarısız darbe girişiminin üçüncü yıldönümünde İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, kalkışma sırasında unutulmaz anlardan kareleriyle ölümsüzleştirilen bir fotoğraf sergisi açtı. İstanbul Havalimanı İç Hatlar Gelen bölümünde açılışı gerçekleştirilen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf sergisi havalimanını kullanmak için gelen yolculardan yoğun ilgi görüyor. Yolcuların yanı sıra yakınlarını karşılamak için gelen vatandaşlar da, adeta 15 Temmuz’un özeti niteliğindeki fotoğrafları yakından inceliyor.


“Fotoğrafları görünce o anları sıcağı sıcağına hissediyorum”


Kalkışma sırasında darbecilere karşı çıkmak için Atatürk Havalimanı’na geldiğini belirten yolcu Abdülkadir Tanış, sergiyi gezdiği sırada basın mensuplarına yaptığı değerlendirmede, “Böyle sergilerin olması güzel çünkü daime bizlere o yaşananları hatırlatacak şeyler.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan söyledikten sonra havalimanına gittik. O anları unutmuyoruz. Alçak uçuşlardan dolayı kulaklarımız sanki sağır oldu. Korkudan titriyorduk. Fotoğrafları görünce o anları sıcağı sıcağına hissediyorum. Orada gördüklerimizi burada hissediyoruz. Unutamadığım anlardan biri de havalimanının girişinde tanklar neredeyse üzerimizden geçeceklerdi. Allah bir daha böyle bir olayı bize yaşatmasın" diye konuştu.


“Bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız”


Yolcusunu karşılamak için geldiği İstanbul Havalimanı’da 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf sergisini ziyaret eden Sinan Yaprak ise, “Gerçekten unutmamamız gereken bir konu.Bir daha ülkemizde böyle şeylerin yaşanmamasını temenni ediyorum. Bu fotoğraflara bakınca insan ister istemez etkileniyor. İnşallah bunları unutmayacağız ve unutturmayacağız" dedi.


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Fotoğraf sergisi, 17 Temmuz’a kadar İç Hatlar Geliş katında ziyaret edilebilecek.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 10:36
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