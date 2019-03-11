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Jandarmadan insan tacirlerine şafak baskını

Erzurum’da jandarma ekiplerince insan tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 38 kaçak göçmen ile 19 şüpheli yakalandı.

11 Mart 2019 Pazartesi 16:36
Jandarmadan insan tacirlerine şafak baskını

Erzurum’da jandarma ekiplerince insan tacirlerine yönelik düzenlenen şafak operasyonunda yabancı uyruklu 38 kaçak göçmen ile 19 şüpheli yakalandı.

 

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde yürütülen emniyet ve asayiş hizmetleri kapsamında yapılan çalışmalarda göçmen kaçakçılığı ile silah ve mühimmat kaçakçılığı suçlarını örgütlü olarak işledikleri tespit edilen 19 zanlıya yönelik şafak baskını yapıldı.

 

Erzurum İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Erzurum ve Kars’ta eş zamanlı olarak düzenlenen operasyonda, 19 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. 9 adreste eş zamanlı arama faaliyeti icra edildi. Soruşturma dosyası kapsamında bugüne kadar yapılan arama ve yakalamalarda 38 yabancı uyruklu şahıs, suçta kullanılan 6 araç, 13 adet 9 milimetre çapında ruhsatsız tabanca (2’si glock marka), 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 20 adet çeşitli çaplarda tabancalara ait şarjör, 182 adet değişik çaplarda mühimmat, 81 adet av fişeği, 350 adet değişik çaplarda boş kovan, 25 adet çeşitli çaptaki tabancalara ait ana gövde parçaları ile muhtelif miktarda silah imalat ve tamiratında kullanıldığı değerlendirilen (silahlara seri numarası basma, namlu açma, bakım, imalat ve onarım aletleri ile silah yay, pim, tırnak gibi silah parçaları vb.) malzemeler ile 3 adet muşta, 3 adet bıçak, 7 adet cep telefonu, 9 adet sim kartı ele geçirildi.

 

Adliyeye sevk edilen 19 şüpheliden 9’u adli kontrol kararı verilerek serbest bırakılırken, 10 şahıs ise tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Haber Tarihi: 11 Mart 2019 Pazartesi 16:36
  1. Kars
  2. Erzurum
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