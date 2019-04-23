Jandarmadan huzurlu sokaklar uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından 76 ekiple toplam 476 jandarma personelinin katıldığı “Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019-1”de 3 bin 685 şahıs ile bin 755 aracın sorgulaması yapıldı.

Huzurun ve kamu düzeninin devamının sağlanması amacıyla halkımızın yoğun olarak bulunduğu bölgelerde Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından “Huzurlu Sokaklar Uygulaması 2019-1”gerçekleştirildi. 22 Nisan 2019 günü saat 12:00-14:00 ile 18:00-20:00 saatleri arasında gerçekleştirilen uygulamada özellikle halkın yoğun olarak bulunduğu park, bahçe, alışveriş merkezi gibi yerler ile metruk binalarda jandarma ekipleri tarafından kontroller gerçekleştirildi. 76 ekiple toplam 476 jandarma personelinin katıldığı uygulamada 3 bin 685 şahıs ile bin 755 aracın sorgulaması yapıldı. Jandarma trafik timleri tarafından kontrol edilen araçlardan eksiklikleri tespit edilen 33 sürücüye idari para cezası uygulanırken 12 araç trafikten men edildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği belirtildi.