0553 313 94 23

Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde bayram öncesi ’Huzur ve Güven’ operasyonu düzenledi.

01 Haziran 2019 Cumartesi 05:32
Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu

Balıkesir’de jandarma ekipleri il genelinde bayram öncesi ’Huzur ve Güven’ operasyonu düzenledi. Operasyonlar sırasında 10 bin 582 kişiye GBT sorgulaması yapılırken 80 aranan kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre,


Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; Bayram öncesi kamu kurum ve kuruluşlarının civarında, stratejik öneme ait tesislerin çevresinde, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Toplu taşıma araçları, duraklar, otogarlar, tren garları, havaalanları, deniz ulaşımı yapılan iskeleler, meydanlar, alışveriş merkezleri, park ve bahçelerde3 aşamalı olarak icra edilen "Türkiye Huzur ve Güven Uygulaması" kapsamında; 467 umuma açık yerde yapılan uygulama neticesinde 10 bin 582 kişi ve 3 bin 103 araç sorgulanırken, 192 okul servis aracı kontrol edildi. Jandarmanın uygulaması esnasında arama kaydı bulunan 3 araç yakalanmış, 35 araç trafikten men edilmiş ve toplam 52 bin 639 TL idari para cezası uygulandı.


Uygulama esnasında 1’i kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan aranan 80 şahıs yakalanırken, 2 iş yeri hakkında ceza-i işlem yapılmak üzere tutanak tanzim edilerek 860 TL idari para cezası uygulandı. Ayrıca üst ve araba aramalarında 2 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve bu silahlara ait 34 adet fişek ele geçirildi.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 01 Haziran 2019 Cumartesi 05:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bayram trafiği... Bir süre durma noktasına geldi... 10 KM'yi geçti
    1. Bayram trafiği... Bir süre durma..
    2. Bakan Soylu çalışmaları denetledi.....
    3. 01.06.2019 Günün âyet ve hadisi
    4. Ulaştırma ve Alt Yapı Bakanı Turhan..
    5. Balıkesir’de ’Huzur ve Trafik’..
    6. Jandarmadan ’Huzur ve Güven’ operasyonu
    7. Bakan Soylu, Bolu’da trafik..
    8. İnegöl’de DAEŞ operasyonu: 10 gözaltı
    9. Gölette aranan çobanın arama..
    10. GÜNCELLEME - ABD'de silahlı saldırı
    11. Arjantin'de Kadir Gecesi idrak edildi
    12. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    13. Bursa'da DEAŞ operasyonu
    14. İİT zirvesinin ilk gündem maddeleri..
    15. Kadir Gecesi Münasebetiyle Üsküp’te..
    16. Cumhurbaşkanı Erdoğan, minibüs..
    17. Saraybosna’da Kadir Gecesi Coşkusu
    18. Diyarbakır’dataraihi Ulu Camii,..
    19. Şuhut’ta Kadir Gecesinde vatandaşlar..
    20. Gölette boğulduğu düşünülen çoban için..
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Erdoğan'a sürpriz davet! Bakan Pakdemirli aracı oldu
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    Yeni partiyle ilgili flaş gelişme! Ahmet Davutoğlu ciddiye alınmadı, Ali Babacan o tarihi bekliyor
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    O Tayyip Erdoğan'ın kimin oğlu olduğu ortaya çıktı!
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Aracı olanlar dikkat! Resmi Gazete'de yayımlandı
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!
    Komünist 'Başkan' şehit ailesini hedef aldı!

    Günün Karikatürü

    1 Haziran 2019
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Diriliş Ertuğrul'un yapımcısı ilk kez konuştu! Yeni sezonda bir detay dikkat çekti
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!
    Milli Gazete, Karar, Yeni Asya İmamoğlu’nun sözcüsü oldu... CHP’li aday, bu ilanı solculara veremedi!