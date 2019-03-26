Jandarmadan helikopterli denetim Amasya İl Jandarma Komutanlığı Mi-17 tipi helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı.

Amasya İl Jandarma Komutanlığı Mi-17 tipi helikopter desteğiyle trafik denetimi yaptı.

İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ali Yıldız, D-100 Karayolu üzerindeki sorumluluk güzergahını Jandarma Genel Komutanlığı’na ait helikopterle havadan kontrol etti. Kontrol noktalarındaki ekipler ise durdurulan araç sürücülerinin belgelerini inceledi.

Trafik denetimlerinin havadan helikopter ve drone ile yapmaya devam edeceklerini anlatan Yıldız, trafikte can güvenliğini en üst seviyede sağlayıp yaralanma ve ölümlü kazaları en aza indirmek için çalıştıklarını söyledi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.