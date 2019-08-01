Jandarmadan hayvan hırsızlığına karşı uyarı Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığına karşı bir dizi tedbir aldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kurban Bayramı öncesi hayvan hırsızlığına karşı bir dizi tedbir aldı.

Van genelinde Kurban Bayramı öncesi Van İl Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlığı ve sahte para olaylarına karşı bilgilendirme yapıldı. Yaklaşan Kurban Kayramı münasebetiyle hayvan hırsızlığına karşı köy köy dolaşarak vatandaşları uyaran jandarma ekipleri, köy meydanlarına ve kahvehanelere bilgilendirme amaçlı uyarı afişleri asarak el broşürleri dağıttı. Jandarma ekipleri, hırsızlığa karşı alınması gereken tedbirleri anlatarak; ahırlara kilit, ışıklandırma ve basit alarm sistemi yerleştirmeleri ile köpek bulundurmalarını istendi.

Vatandaşlar tarafından şüpheli araç ve şahıs görüldüğünde 156 Jandarma İmdat hattının aranması hususunda uyarıda bulunan jandarma ekipleri, hırsızlık olaylarına karşı devriye sayısını arttırarak resmi ve sivil ekiplerle çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

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