Jandarmadan ‘güven ve huzur’ uygulaması Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleritarafından ‘güven ve huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleritarafından ‘güven ve huzur’ uygulaması gerçekleştirdi.

Jandarmanın uygulamasına 227 personel katılırken, 4 bin 303 kişinin sorgulandı. Çeşitli suçlardan aranan 16 şahıs yakalandı.

Ayrıca uygulamada bin 586 araç sorgulanırken, 5 bin 575 TL idari para cezası uygulandı ve 6 araç trafikten men edildi.

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı, Adıyaman halkının huzurlu bir yaşam sürmesi için gece gündüz demeden 24 saat görevinin başında olduğu bildirdi.

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