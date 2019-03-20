Jandarmadan ‘güven ve huzur’ uygulaması

Van İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından ‘güven ve huzur’ uygulaması yapıldı.

Van İl Jandarma Komutanlığı tarafından vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarına devamını sağlamak maksadıyla Türkiye geneli ile eş zamanlı olarak ‘güven ve huzur’ uygulaması gerçekleştirildi. Van İl Jandarma Komutanlığından 80 ekip ile birlikte 486 jandarma personelinin katıldığı uygulama neticesinde 7 bin 276 şahıs ile 4 bin 340 aracın sorgulaması gerçekleştirildi. Uygulamada Jandarma Trafik Timleri tarafından 14 sürücüye 6 bin 94 TL idari para cezası uygulanarak, 4 araç trafikten men edildi. Yapılan sorgulamalar neticesinde çeşitli suçlardan aranan 9 şahıs yakalanırken, şahıslar hakkında adli ve idari işlem gerçekleştirildi.

Yetkililer tarafından yapılan açıklamada, vatandaşların huzur ve güven ortamı içerisinde gündelik hayatlarının devamına yönelik olarak uygulamalara aralıksız devam edileceği belirtildi.