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Jandarmadan güven uygulaması

Balıkesir’de jandarma ekipleri il geneli Nevruz etkinliklerinin huzur, güven ortamında geçmesi için uygulama yaptı.

22 Mart 2019 Cuma 10:34
Jandarmadan güven uygulaması

Balıkesir’de jandarma ekipleri il geneli Nevruz etkinliklerinin huzur, güven ortamında geçmesi için uygulama yaptı. Uygulamada çeşitli suçlardan aranan 130 kişi ile kimliksiz 90 küçükbaş hayvan yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı bağlı 178 ekip ve 614 personelin katılımı ile Nevruz etkinliklerinin huzur, güven ortamında geçmesiiçin huzur operasyonu yapıldı. Güven ve Huzur operasyonu sırasında 92 yol kontrol ve arama noktası, 17 gar, istasyon,terminal ve iskele, 126 park, bahçe ve metruk binada ve 322 umuma açık iş yerinde 14 bin 850 kişiye GBT sorgulaması yapıldı. Jandarmanın yaptığı GBT sorgulamasında 1 kayıp kişi, 1 cezaevi firarisi olmak üzere 130 kişi yakalandı. Yakalanan 46 kişiye adli ve idari işlem yapıldı. Arama kaydı bulunan 7 kişi gözaltına alınırken. toplam 13 bin 617 lira idari para cezası uygulandı.


92 Yol ve arama noktasında jandarma ekipleri 4 bin 114 aracı kontrol ederken, 194 araca 89 bin 535 lira idari para cezası uygulanırken, 78 araç trafikten men edildi.


Arama noktalarında araç ve kişi üzerinde yapılan aramalarda 1 tabanca, 13 ruhsatsız av tüfeği ve 31 fişek yakalandı. Jandarma ayrıca bir kamyonette 60 adet hayvan pasaportu, veteriner sağlık raporu ve nakil kağıdı olmayan 90 küçükbaş hayvan taşıyan 3 kişi için işlem yaptı.

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Haber Tarihi: 22 Mart 2019 Cuma 10:34
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