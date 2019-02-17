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Jandarmadan güven uygulaması: 193 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları huzur ve güven operasyonunda 193 aranan şahsı yakaladı.

17 Şubat 2019 Pazar 19:06
Jandarmadan güven uygulaması: 193 aranan şahıs yakalandı

Balıkesir’de Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler il genelinde yaptıkları huzur ve güven operasyonunda 193 aranan şahsı yakaladı. Uygulama sırasında araç içinde taşınan 5 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan ele geçirildi.


Edinilen bilgiye göre Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 2 aşamalı olarak; icra edilen "Türkiye Güven ve Huzur uygulaması yapıldı.


Jandarma ekipleri 58 yol kontrol arama noktası, 492 umuma açık eğlence mekanları, 16 gar-istasyon-iskele ve 121 park-bahçe ve metruk binalarda yapılan uygulama neticesinde;11 bin 482 kişi sorgulandı. GBT sorgulaması sırasında 1 açık cezaevi firarisi, 2’si kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 193 kişi yakalandı.Yakalanan bu kişilerden 5’i gözaltına alınırken, 20 kişiye adli ve idari işlem uygulanmış ve 28 bin 134 lira adli ve idari para cezası uygulandı.


Jandarma ekiplerinin yol uygulaması sırasında 3 bin 505 araç kontrol edilerek, 164 araca 70 bin 143 TL idari para cezası uygulanırken, 77 araç trafikten men edilerek, arama kaydı bulunan 2 araç yakalandı. Yol uygulamasında araç ve kişilerin aranmasında 8 ruhsatsız av tüfeği, 2 kurusıkı tabanca vebin 520 muhtelif fişek,35 kg. kaçak tütün, 46 paket kaçak puro, 161 adet makaron, 66 adet makaron doldurma makinesi, 200 adet filtre, 4 paket sigara kağıdı, 300 adet çakmak, 24 adet ağızlık, 54 adet çakmak gazı,5 adet kulak küpesiz büyükbaş havyan ve 430 adet bandrolsüz puro ele geçirildi.

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Haber Tarihi: 17 Şubat 2019 Pazar 19:06
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