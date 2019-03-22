Jandarmadan fidan dikimi Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Jandarma Komutanlığı personeli tarafından fidan dikimi gerçekleşti.

Zonguldak’ın Çaycuma İlçesi’nde Jandarma Komutanlığı personeli tarafından fidan dikimi gerçekleşti.

Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180’inci yılı etkinlikleri kapsamında Perşembe Beldesi’nde bulunan "Jandarma Hatıra Ormanı’na" personel tarafından 100 adet dişbudak ve doğu ladini ağacı toprakla buluştu.

İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Selçuk Özen, “Ülkemizin gelişmesine, gelecek nesillere temiz bir çevre ve yaşanabilir bir hayat bırakabilme adına bu görevi icra etmenin gurur ve heyecanını yaşıyoruz. Bu tür etkinliklerimiz devam edecek" dedi.

Çaycuma ve bölgesinde yoğun çalışma temposu altında, toplumsal sorumluluklarını hatırlayan Çaycuma Jandarma Komutanlığı personeli diktikleri fidanları suladı.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.