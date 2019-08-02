Jandarmadan esrar operasyonu Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Samsun’un Çarşamba ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili Hint keneviri ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre; Çarşamba İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Kızılot Karakolu ekiplerinin Demirli Mahallesi’nde gerçekleştirdikleri operasyonda A.A. (60) isimli şahsın ikametinde ve tarlasında yapılan aramalarda 650 gr kubar esrar ve 1 adet ekili vaziyette Hint keneviri elde edildi.

Olayla ilgili A.A., jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltı işlemleri sonrası şahıs adliyeye sevk edildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.