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Jandarmadan eş zamanlı kenevir operasyonları

Malatya’da jandarma ekipleri 3 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdikleri kenevir operasyonunda, yasa dışı ekilen 22 bin 998 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

20 Haziran 2019 Perşembe 17:13
Jandarmadan eş zamanlı kenevir operasyonları

Malatya’da jandarma ekipleri 3 ilçede eş zamanlı gerçekleştirdikleri kenevir operasyonunda, yasa dışı ekilen 22 bin 998 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.


Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yasa dışı kenevir ekimlerine karşı başlattığı operasyonlarını sürdürüyor. Alınan istihbari bilgiler ışığında, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı kenevir ekimine yönelik, Arguvan, Battalgazi ve Yazıhan ilçelerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.


Jandarma tarafından yapılan operasyonda Arguvan ilçesinde 2 şahsa ait ev ve arazilerde yapılan aramalarda 20 bin 607, Battalgazi’de 1 şahsa ait arazide yapılan aramada 2 bin 340 ve Yazıhan’da I şahsa ait arazide yapılan aramada ise 51 kök olmak üzere toplam 22 bin 998 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.


Ele geçirilen kenevir bitkileri yakılarak imha edilirken gözaltına alınan 4 şüpheli ise sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.

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Haber Tarihi: 20 Haziran 2019 Perşembe 17:13
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