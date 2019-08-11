Jandarmadan dronelitrafik denetimi

ELAZIĞ (AA) - Elazığ'da, jandarma ekipleri drone destekli trafik uygulaması yaptı. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve güven içerisinde geçirmelerini sağlamaya yönelik Elazığ'ın Keban ve Baskil ilçeleri ile Tunceli'nin Pertek ilçesi kara yollarında drone destekli trafik denetimi gerçekleştirdi. Eş zamanlı yapılan denetimlerde 6 jandarma timi görev aldı. "Hayatı korumak için kemerin ses getirsin" sloganı ile gerçekleştirilen denetimlerde, sürücü ve yolculara emniyet kemeri ve trafik kuralları hakkında bilgilendirilmede bulunuldu, konuyla ilgili broşürler dağıtıldı. Bayram süresince trafik denetimlerinin devam edeceği bildirildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.