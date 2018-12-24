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Jandarmadan "doğa nöbeti"

Van'da başarılı operasyonlarla terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına göz açtırmayan jandarma ekipleri, tuttukları "doğa nöbeti" ile yaban hayatını da koruyor- Göç dönemlerinde Van Gölü'ne gelen flamingo ve ötücü kuğuları koruyan jandarma ekipleri, devriye faaliyetleri ve yol kontrolleri sırasında da kaçak avlanılan 165 kekliğin doğal yaşam alanlarına bırakılmasını sağladı- Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu:- "İl Jandarma Komutanlığı olarak terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra Van'ın doğal yaşamını da sahiplenen bir kurum olarak ön plana çıkıyoruz"

24 Aralık 2018 Pazartesi 11:01
Jandarmadan "doğa nöbeti"

VAN (AA) - CEMAL AŞAN - Van'da terör örgütlerine ve uyuşturucu kaçakçılarına yönelik başarılı operasyonlar gerçekleştiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, "doğa nöbeti" sayesinde de yaban hayatını koruyor.

Ülkenin huzur ve güven ortamını bozmak isteyen terör örgütlerine karşı amansız mücadele veren jandarma ekipleri, doğal yaşamın korunması ve kaçak avcılığın önlenmesine karşı da aynı kararlılığı sürdürüyor.

Son günlerde Van'da terör örgütüne ait çok sayıda sığınağı imha eden, silah, mühimmat, patlayıcı ve yaşam malzemesi ele geçiren İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, devriye faaliyetleri ve yol kontrolleri sırasında da kaçak avlanılan 165 kekliğin doğal yaşam alanlarına bırakılmasını sağladı.

Göç dönemlerinde Van Gölü çevresindeki sulak alanlara gelen flamingo ve ötücü kuğu gibi kuş türlerinin rahat bir üreme dönemi geçirmeleri için devriye faaliyeti yürüten jandarma ekipleri, aynı zamanda kaçak avcılara yönelik denetimleriyle de yaban hayatının korunmasına öncülük ediyor.

- "Doğal yaşamı korumak için çaba gösteriyoruz"

Gevaş İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Ekmekçioğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı olarak doğal yaşamın korunması konusunda büyük bir hassasiyet gösterdiklerini söyledi.

Bölgeye doğada nadir bulunan hayvanların geldiğini belirten Ekmekçioğlu, bu çerçevede 2018'de 30 ayrı olayda 165 kekliğe "Kara Avcılığı Kanununa muhalefet" suçu kapsamında el koyarak Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğüne teslim ettiklerini kaydetti.

Kaçak avcılık yapanlara yönelik idari cezaların da uygulandığını aktaran Ekmekçioğlu, "Bu konuda şu ana kadar gösterdiğimiz hassasiyeti bundan sonra da göstereceğiz. Burada, flamingolar, Rusya bölgesinden gelen beyaz kuğu gibi türlere ev sahipliği yapıyoruz. Onların korunması için de aynı hassasiyeti gösteriyoruz." diye konuştu.

Ekmekçioğlu, "İl Jandarma Komutanlığı olarak terör, kaçakçılık, uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğümüz çalışmaların yanı sıra Van'ın doğal yaşamını da sahiplenen bir kurum olarak ön plana çıkıyoruz." dedi.

Bu konuda Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü ile iş birliği içinde çalıştıklarını ifade eden Ekmekçioğlu, şöyle devam etti:

"Bize güncel olarak avlama bölgelerinin haritaları, hangi dönemlerde avlama yapılacağı, avlamanın serbest olduğu kapsamlar, kaç kekliğe kadar avlamanın serbest olduğu gibi bilgiler alıyoruz. Bu çerçevede önleme devriyesi faaliyetlerimizde kaçak, izinsiz, yetkisiz avlanmaya, yetkisiz av tüfeği kullanılmamasına yönelik hassasiyet gösteriyoruz. Tespit ettiğimiz durumda bu kişileri bu faaliyetlerden men ediyoruz. Ekiplerimiz sürekli özellikle misafir olarak bölgemizde bulunan kuş türlerinin sağlıklı ve huzurlu şekilde konuşlanmaları için çalışma yürütüyor. Van Gölü'nün çevresindeki bölgelerde faaliyetlerimiz devam ediyor."

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Haber Tarihi: 24 Aralık 2018 Pazartesi 11:01
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