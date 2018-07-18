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Jandarma'dan dev başarı: İstanbul kurtuldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekiplerin,Başakşehir’de bulunan organize sanayi sitesinde bir depoya gerçekleştirdikleri operasyonda toplam 800 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ile bonzai üretiminde kullanılan "Fubinaca" isimli hammadde ele geçirildi.

18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:34
Jandarma'dan dev başarı: İstanbul kurtuldu

İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen B.K.'yi takibe aldı. B.K.'nın uyuşturucuyu Başakşehir'de bulunan organize sanayi sitesinde kiraladığı depoda sakladığının belirlenmesi üzerine operasyon düzenlendi.

Jandarma ekipleri dedektör köpeklerle yaptığı aramalarda 800 kilogram Skunk isimli uyuşturucu madde ile Bonzai üretiminde kullanılan "Fubinaca" isimli hammadde ele geçirildi. Bu hammaddeden 50 milyon doz bonzai üretilebileceği belirtildi.

B.K. tutuklanarak cezaevine gönderilirken jandarmanın soruşturması devam ediyor.

Haber Tarihi: 18 Temmuz 2018 Çarşamba 11:34
  1. İstanbul
  2. il jandarma komutanlığı
  3. uyuşturucu operasyonu

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