Jandarmadan dernek binasına kumar baskını Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin dernek binasına düzenlediği kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 38 kişiye toplam 12 bin 160 TL para cezası kesildi.

Manisa’nın Turgutlu ilçesinde jandarma ekiplerinin dernek binasına düzenlediği kumar operasyonunda 1 kişi gözaltına alınırken, 38 kişiye toplam 12 bin 160 TL para cezası kesildi.

Edinilen bilgiye göre, Turgutlu ilçesi Derbent Mahallesi’nde jandarma ekipleri bir derneğe baskın yaptı. Yapılan baskında tombala kağıtları, tombala makinesi, tombala topu, çay pulu, televizyon, kamera kayıt cihazı, kamera ve el telsizleri ele geçirildi. Dernek Başkanı İ.E. (39) gözaltına alınırken, kumar oynadıkları tespit edilen 38 kişiye de kişi başı 320 TL olmak üzere toplam 12 bin 160 TL para cezası kesildi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.