0553 313 94 23

Jandarmadan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

05 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
Jandarmadan Darülaceze sakinlerine bayram ziyareti

İSTANBUL (AA) - İstanbul İl Jandarma Komutanlığı personeli, Darülaceze sakinleriyle bayramlaştı.

İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Yusuf Kurthasan başkanlığındaki Sualtı Arama Kurtarma Timi, Motorsikletli Asayiş Timi, Jandarma Trafik Timleri ve Jandarma komandoların da bulunduğu heyet, Şişli'deki Darülaceze Başkanlığı'nı ziyaret etti.

Darülaceze Başkanı Hamza Cebeci tarafından ağırlanan heyet, daha sonra Darülaceze sakinlerinin bayramını kutladı, sohbet etti ve karanfil dağıttı.

Cebeci, yaptığı açıklamada, İstanbul İl Jandarma Komutanlığı'nın ekip halinde yaptığı ziyaretin Darülaceze çalışanlarına ve sakinlerine moral verdiğini söyledi.

Yıllardır bu ziyaretin beklendiğini ve bu durumun milletin özlemi olduğunu ifade eden Cebeci, "Çünkü bu millet asker bir millettir. Herkes, her zaman vatan ve millet için mücadele etmeye hazırdır." dedi.

Cebeci, Darülaceze'yi dün 2 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini aktararak, ziyaretlerin yürekten yapılması gerektiğini belirtti.


Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 05 Haziran 2019 Çarşamba 13:03
  1. İstanbul İl Jandarma Komutanlığı

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan kirli ‘PR’ çalışması!
    1. İş yapamayan 'eski sanatçı' Alpay’dan..
    2. Voleybol: 2019 FIVB Uluslar Ligi
    3. AK Parti Çanakkale İl Teşkilatı bir..
    4. Deniz Akkaya isyan etti: Kilidi takalım,
    5. Bilecik'te trafik kazası: 4 yaralı
    6. Çolakbayrakdar: “Belediyemizin..
    7. BBP ve DSP’den AK Parti’ye bayram..
    8. Fas'ta Ramazan Bayramı dolayısıyla 755..
    9. Alkollü sürücünün çarptığı kağıt..
    10. Jandarmadan Darülaceze sakinlerine..
    11. Kargı Adliyesinde görev değişikliği
    12. Filenin Sultanları, Bulgaristan’ı 3-0..
    13. (Özel haber) Erol Bulut:..
    14. Binali Yıldırım'dan Sivaslılara çağrı!
    15. FETÖ şüphelisi bayram ziyaretinde..
    16. TÜPRAŞ İzmit Rafinerisi’nde yangın
    17. Dev HES'lerin ekonomiye katkısı 400..
    18. Eyüpsultan Belediye Başkanı Köken,..
    19. Pamukkale’ye bayramda turist akını
    20. FIFA'da Infantino yeniden başkan
    21. FİFA Başkanı belli oldu
    22. Meme silikonu operasyonlarında kanser..
    23. Alanyaspor’da Sergen Yalçın dönemi..
    24. Başkentli çocuklar “5 Haziran Dünya..
    25. Başkan Ataç’ın Dünya Çevre Günü mesajı
    26. Diyarbakır’da trafik kazası: 2 yaralı
    27. Gediz simsiyah zehir akıyor
    28. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Kent..
    29. Şampiyonlukların müdavimi: Erhan Çelenk
    30. İl Jandarma Komutanı Aktemur’dan..
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Melih Gökçek’ten İmamoğlu'na 'Makarios' ayarı
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    Bakan Soylu Trabzon'daki olayla ilgili konuştu: Bunu kınıyorum, ayıplıyorum, yanlış buluyorum
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    AK Parti canlı yayın için tarih verdi!
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    Ahmet Davutoğlu: Zor bir süreçten geçtiğimiz bu dönemde...
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır
    İsmail Hakkı Pekin Akit'e çarpıcı açıklamalarda bulundu: Merkezi bir karargah kurulmalıdır

    Günün Karikatürü

    5 Haziran 2019
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    Bahçeli'den Davutoğlu'na gönderme... '103 parti var, 104 olacağım diyorsa...'
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor
    ABD resmen onayladı! Komşuya satıyor