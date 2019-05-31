Jandarmadan çocuklara ’sürücü seyahat karnesi’ Bursa’da jandarma ekipleri, bayram tatili öncesinde okullarda çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.

Bursa’da jandarma ekipleri, bayram tatili öncesinde okullarda çocuklara sürücü seyahat karnesi dağıttı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ’karnemi dolduruyorum, trafiğe güvenle çıkıyorum’ projesi kapsamında öğrencilere sürücü seyahat karnesi verildi. İçişleri Bakanlığı tarafından başlatılan projede, jandarma ekipleri, ilk olarak öğrencilere bilgi verdi. Ramazan tatilinde anne veya babaların trafik kurallarına uyup uymadığı konusunda öğrencilerden not verilmesi istendi. Doldurulan karneleri öğrenciler 20 Haziran’a kadar, ’#trafikkarnem’ etiketi ve "TrafikEgm" twitter adresiyle paylaşması gerekiyor. Yapılacak değerlendirmelerin ardından öğrenciler ödüllendirilecek.

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