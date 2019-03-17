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Jandarmadan "Çanakkale Zaferi" videosu

Jandarma Genel Komutanlığınca 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan video sosyal medyada paylaşıldı - Videoda, Çanakkale Savaşı esnasında çekilen görüntüler ile Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarına yer verildi

17 Mart 2019 Pazar 22:14
Jandarmadan "Çanakkale Zaferi" videosu

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla hazırlanan ve Çanakkale Savaşı esnasında çekilen görüntüler ile Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğraflarının yer aldığı video sosyal medyada paylaşıldı.

Jandarma Genel Komutanlığınca, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü dolayısıyla video hazırlandı.

Çanakkale Savaşı esnasında çekilen görüntüler ile Mustafa Kemal Atatürk'ün cephedeki fotoğrafları bulunan ve sosyal medyada paylaşılan videoda, şu ifadeler yer aldı:

"Anadolu, bin yıllık yurdumuz. Ağırdır bu cennette yaşamanın bedeli. Hak ile batılın savaştığı daimi cephedir burası. Öyle minnet eyleyerek, boyun eğerek yaşayamazsın bu topraklarda. Alın teri vardır, şehit kanı vardır her bir avucunda. Burası toprağın altında kefensiz yatanların, bir hilal uğruna batan nice güneşlerin diyarıdır. Bu eşsiz coğrafyaya hükmetme kudretine mazhar olan bu milletin ne ilk destanıdır ne de sonuncusudur Çanakkale. O destandan bir iz görmek istersen toprağın bir karış altına, 'Sonrakini kim yazacak?' dersen de bir çocuğun gözlerine baksan yeter. Cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı kanun ordusu jandarma, Anafartalar'daki, Kireçtepe'deki aynı ruh ve inançla 180 yıldır aziz milletimizin emrinde olmaktan onur duyar."

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Haber Tarihi: 17 Mart 2019 Pazar 22:14
  1. 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104. yıl dönümü
  2. Çanakkale Zaferi
  3. jandarma
  4. video

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