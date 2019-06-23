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Jandarmadan bölgesel güven ve huzur uygulaması

Jandarma Balıkesir ve ilçelerinde güven ve huzur uygulaması yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 11:42
Jandarmadan bölgesel güven ve huzur uygulaması

Jandarma Balıkesir ve ilçelerinde güven ve huzur uygulaması yaptı. Uygulama sırasında çeşitli suçlardan aranan 32 kişi yakalandı.


Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince; kamu düzen ve huzurunun devamlılığının sağlanması ve halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde kamu düzenini bozan faaliyetlerde bulunan şahıslara yönelik Balıkesir ve ilçelerinde 124 ekip ve 488 personelin katılımı ile ’Güven ve Huzur’ uygulaması yaptı.


Uygulamada 499 umuma açık yerde yapılan uygulama neticesinde 5 bin 513 kişi sorgulandı. Kimlik sorgulamalarında; 1’i kayıp şahıs olmak üzere çeşitli suçlardan arama kaydı bulunan 32 şahıs yakalandı.


Jandarma ekipleri bu uygulamalar esnasında; 1 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız av tüfeği, 5 adet 9 mm çapında tabanca fişeği, 5 gram esrar maddesi ele geçirdi.Ayrıca 3 iş yerine cezai işlem uygulanırken, 1 iş yeri kapatıldı. Jandarma Trafik ekipleri haklarında yakalama kaydı olan araç yakalarken, 2 araç trafikten men edildi.

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Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 11:42
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