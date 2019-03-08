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Jandarmadan ‘Ben Daha Çocuğum’ sergisi

Van İl Jandarma Komutanlığı, erken yaşta evliliklere dikkat çekmek amacıyla ‘Ben Daha Çocuğum’ konulu grafik sergisi düzenledi.

08 Mart 2019 Cuma 14:06
Jandarmadan ‘Ben Daha Çocuğum’ sergisi

Van İl Jandarma Komutanlığı, erken yaşta evliliklere dikkat çekmek amacıyla ‘Ben Daha Çocuğum’ konulu grafik sergisi düzenledi.


İpekyolu Belediyesinde düzenlenen serginin açılışına Van Vali Yardımcısı İbrahim Civelek, İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, bazı kurum müdürleri ve jandarma personelleri katıldı. Açılışta konuşan İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, çocuk gelinlerin toplumun en büyük yaralarından birisi olduğunu belirterek, “Devlet olarak da, kurum olarak da çocuk gelinlerin olmaması için elimizden gelen mücadeleyi yapıyoruz. Aslında bu projede çocuk gelinlerin ortadan kalkması, çocuklarımızın olması gerektiği yerde yani okullarda olması, eğitimlerine ve meslek edinmelerine devam etmeleri, çocukken evlendirilmemeleri için ortaya konulan çok güzel bir proje. Ben bu projenin öncelikli olarak İl Jandarma Komutanlığı tarafından sahiplenmesini de ayrıca çok önemli buluyorum. Gerek ilimizin gerek ülkemizin kanayan yarasına merhem olacak bir projedir. Ben bu kapsamda projenin hayırlı olmasını diliyor, projede emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.


Açılışta proje hakkında bilgilendirmede bulunan Van İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürü Jandarma Kıdemli Binbaşı Selahattin Kınık ise, erken yaşta evliliklerin dünyanın her bölgesinde gözlenmekle birlikte özellikle az gelişmiş ya da gelişmekte olan ülkelerde çok daha yaygın olduğunu söyledi. Binbaşı Kınık, “Türkiye genelinde TÜİK verilerine göre 2017 yılında 569 bin evlilik gerçekleştirilmiş ve bu evliliklerde 9 bin 867 damat ile 89 bin 852 gelin 16 ila 19 yaş aralığındadır. Van’da ise 2017 yılında 8 bin 779 evlilik gerçekleştirilmiş olup, bu evliliklerde 254 damat ile 3 bin 10 gelin 16-19 yaş aralığındadır” dedi.


Erken yaşta evliliklerin sebeplerine de değinen Kınık, “Sosyoekonomik gerekçeler, gelenekler, görenekler ve dini inançların yanlış algısı, eğitimsizlik, aile içi şiddet, toplum baskısı ve kullanılan dil, evlilik çeşitleri ve mülkiyet unsuru ön plana çıkmaktadır. Bu anlamda vatandaşların bilgilendirmesine yönelik olarak Toplum Destekli Güvenlik Hizmeti modeliyle hazırlanan projemiz, paydaş kurumlarımızın desteğiyle hayata geçirilmiştir” ifadelerini kullandı.


Konuşmaların ardından kurdele kesimi ile devam eden program, serginin gezilmesi ve kokteylle sona erdi.


Program sonunda jandarma tarafından kadınlara karanfil dağıtıldı.

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Haber Tarihi: 08 Mart 2019 Cuma 14:06
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