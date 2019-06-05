Jandarmadan bayram denetimi
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde jandarma bölük komutanlığınabağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.05 Haziran 2019 Çarşamba 16:23
Malatya’nın Doğanşehir ilçesinde jandarma bölük komutanlığınabağlı trafik ve asayiş ekipleri bayram dolayısıyla çeşitli noktalarda yol kontrolleri yaptı.
Denetimde ekipler vatandaşları bayramda kazalara karşı uyararak kuralları hatırlattı. İçişleribakanlığı tarafından verilen"Sürücü Seyahat Karnesi " nin de dağıtıldığı denetimlerdeekipler ayrıca araçlarda bulunan çocuklara özel broşür verdi .
Ekipler denetimde sürücülere, yayalara öncelik tanınması, emniyet kemerinin mutlaka takılması, trafik ışıklarına uyulması, cep telefonu kullanılmaması ve hız kurallarına uyulması gibi hatırlatmalar yaptı.
YORUM YAZ