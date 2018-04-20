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Jandarmadan "barkod okuyucu cihazlı" uygulama

Aralarında Samsun'un da bulunduğu 19 ilde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında jandarma ekipleri, ilk kez kullandıkları barkodokuyucucihazla kimlik kartlarının çipini okutarak, kontrol edilen kişinin bilgilerine kısa sürede ulaştı.

20 Nisan 2018 Cuma 15:55
Jandarmadan "barkod okuyucu cihazlı" uygulama

Samsun'un da arasında bulunduğu 19 ilde eş zamanlı yapılan uygulama kapsamında jandarma ekipleri, ilk kez barkodokuyucucihazı kullanarak kimlik kartlarının çipinden, kontrol edilen kişinin bilgilerine ulaştı. 

Jandarma ekipleri, ülke genelinde emniyet, asayiş ve kolluk hizmetlerinin kalitesini artırmak üzere yeni bir uygulama başlattı.

Bu kapsamda barkod okuma cihazlarıyla yapılan sorgulamalarda kimlik kartlarının çipleri okutularak, bilgiye daha hızlı, kesintisiz, güvenilir ve emniyetli şekilde ulaşılmasına imkan sağlanıyor. 

İlk kez kullanılan cihazlar sayesinde vatandaşa ait veri girişlerinin hızlanması, yanlış veri girişlerinin asgariye indirilmesi, toplu taşıma hizmeti veren araçlardaki sorgulamalarda işlemlerin hızlı şekilde tamamlanarak bekleme süresinin azaltılması, böylece hizmet kalitesinin artırılması hedefleniyor.

Samsun Jandarma Komutanlığı ekipleri de 19 ille eş zamanlı olarak "Türkiye huzur yol kontrol uygulaması" kapsamında Samsun-Ankara Karayolu Çakallı mevkisinde uygulama gerçekleştirdi.

Uygulama sırasında durdurulan araçlardaki kişilerin kimlik kartlarının çipleri barkod okuma cihazıyla okutularak, kişilerin bilgilerine kısa sürede ulaşıldı.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 15:55
  1. Samsun
  2. Ankara
  3. Jandarma

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