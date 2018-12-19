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Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara sıkı denetim

Diyarbakır'da Jandarma Trafik Timlerince gerçekleştirilen uygulamada, kurallara uymadıkları tespit edilen 94 araç sürücüsüne 30 bin 376 lira idari para cezası kesildi, 31 araç trafikten men edildi- Jandarma ekipleri bazı araçların reflektörlerini ve işaret levhalarını temizledi

19 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
Jandarmadan ağır yük taşıyan araçlara sıkı denetim

DİYARBAKIR (AA) - Diyarbakır'da jandarma ekiplerince ağır yük taşıyan araçlara yönelik uygulamada 94 araç sürücüsüne 30 bin 376 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığı Trafik Timleri, ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının önlenmesi ve trafik güvenliğinin arttırılması amacıyla ağır yük taşıyan araçlara yönelik denetimde bulundu.

Bu kapsamda uygulama noktalarında ekipler kamyon, çekici, tanker gibi ağır yük taşıyan araçlarda arka ve yan koruma çerçevesi, arka işaret levhası, reflektör ve kış lastiği denetimi yaptı.

Sürücülere araçların arka işaret levhası ve reflektörlerinin temiz bulundurulması yönünde uyarılarda bulunan trafik timleri bazı araçların reflektör ve işaret levhalarını temizledi.

Uygulamada, 2 bin 607 ağır yük taşıyan araç kontrol edildi.

Kurallara uymadıkları tespit edilen 94 araç sürücüsüne 30 bin 376 lira trafik idari para cezası uygulandı, 31 araç trafikten men edildi.

Araç sürücülerine trafik kuralları konusunda bilgi verilerek, broşür dağıtıldı.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 10:39
  1. Diyarbakır
  2. İdari para cezası
  3. jandarma
  4. trafik uygulaması

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