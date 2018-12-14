Jandarmadan ağır tonajlı araçlara sıkı denetim

ANKARA (AA) - Başkentte İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, olası trafik kazalarını önlemek amacıyla ağır tonajlı araçlara yönelik uygulama yaptı.

Ankara-Konya kara yolu Gölbaşı istikametindeki uygulama noktasında kamyon, tır gibi ağır tonajlı araçlara yönelik denetim yapan jandarma ekipleri, araçların lastikleri, taşıdıkları yükler ve araç sürücülerinin belgelerini kontrol etti.

Ekipler, araçların arka ve yan işaretlemelerinin, reflektörlerinin, arka koruma çerçevelerinin ve kış lastiklerinin bulunup bulunmadığını da denetledi.

Durdurulan bazı hafriyat kamyonu sürücülerine, trafiği tehlikeye düşürdükleri ve araç lastiklerinin kullanım standartlarına uygun olmaması nedeniyle para cezası kesildi.