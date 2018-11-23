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Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi

Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla klip yayımladı

23 Kasım 2018 Cuma 22:01
Jandarmadan 24 Kasım Öğretmenler Günü klibi

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü hazırladığı kliple kutladı.

Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşılan klipte, bir ilkokul öğrencisinin hayatının ilerleyen döneminde jandarma personeli olması canlandırıldı.

Sırtındaki çantayla okula giden öğrencinin sırtındaki askeri çanta ile dağlarda görev yapan bir jandarma personeli olduğu görüntüsü verilen klipte, "Bak Öğretmenim, sırtında defter kitap taşıyan o küçük çocuk, daha ağır yükler taşıyabiliyor şimdi" sözlerine yer veriliyor.

Paylaşımda, "Haksızlığın, adaletsizliğin ve her türlü suçun karşısında dimdik duran biz Jandarmalar, siz değerli öğretmenlerimizin karşısında saygıyla eğiliyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyoruz." mesajına da yer aldı.


Haber Tarihi: 23 Kasım 2018 Cuma 22:01
  1. 24 Kasım Öğretmenler Günü
  2. Jandarma Genel Komutanlığı

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