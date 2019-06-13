Jandarma’dan 180’inci yılında 180 ünite kan bağışı

Jandarma Genel Komutanlığının 180’inci kuruluş yıldönümü etkinlikleri kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli jandarma personeli İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Düzce il Jandarma Komutanlığı’nda görevli rütbeli personel, erbaş ve erler, Türk Kızılay’ının kan bağışı kampanyasına destek verdi. Etkinlik kapsamında, Düzce İl Jandarma Komutanlığında görevli tüm jandarma personeli, Düzce Kızılay kan merkezi koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde oluşturulan statta 180 ünite kan bağışında bulundu. Yapılan etkinlikler kapsamında Düzce İl Jandarma Komutanlığı personeli ile Türk Kızılay’ı Düzce Şubesi işbirliğinde "Kan Ver Hayat Kurtar" sloganıyla gönüllü kan bağışı kampanyası hayata geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı yetkilileri “Kan bağışında bulunanlar hem insanlık görevini yerine getirmekte, hem de insan sağlığı ile ilgili bilgi sahibi olmakta. Unutulmaması gerekir ki kan, bir gün herkese lazım olabilir. Bu nedenle, biz Jandarma personelleri ile birlikte tüm Düzceli hemşehrilerimizi de kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Unutulmamalı ki bir gün bize de kan gerekebilir” dediler.