0553 313 94 23

Jandarmadan 180’inci yılda 180 bin fidan

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 180.

26 Mart 2019 Salı 15:32
Jandarmadan 180’inci yılda 180 bin fidan

Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı tarafından 180. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Dereköy yolu Kuzulu köyü sapağında bulunan yeşil alanda ağaç dikim faaliyeti gerçekleştirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığı personeli tarafından, Jandarma Genel Komutanlığı ağaçlandırma faaliyetleri çerçevesinde 180’inci kuruluş yıl dönümü etkinliklerinde düzenlenen 2019 aylarında "180’inci yılda 180 bin ağaç" adlı ağaç dikme kampanyası kapsamında, Dereköy yolu Kuzulu köyü sapağında bulunan ağaçlandırma bölgesinde ağaç dikme etkinliği gerçekleştirildi.


Kırklareli İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen etkinlik kapsamında Dereköy Kuzulu köyü sapağındaki yeşil alanda 180 bin fidan toprakla buluştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Mart 2019 Salı 15:32
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Şehir hastaneleri personel alımı 2019 İŞKUR Sağlık Bakanlığı personel alımları ne zaman?
    1. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    2. Balkon, teras ve hobi bahçeleri 49 bin..
    3. Şehir hastaneleri personel alımı 2019..
    4. Elektrik sektöründe 15 yılda 100..
    5. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, A..
    6. Taraftarları kırmayan Erdoğan talimatı..
    7. Bakan Varank, Siteler esnafını ziyaret..
    8. ANALİZ - Kuzey Akım 2: Yeni bir..
    9. Rus denizaltısı Çanakkale Boğazı'ndan..
    10. Boşanmak isteyen eşini çocuklarının..
    11. Altınbeşik Mağarası yolu yenileniyor
    12. Ziyafet Sofrası’na büyük beğeni
    13. Bursaspor'da Alanyaspor maçı..
    14. Uysal, “Emniyet teşkilatının yüz..
    15. İş-Kur Genel Müdürü Uzunkaya: Güçlü..
    16. Lübnan Müftüsü'nden ABD'nin "Golan..
    17. Togar: “İşçilerimizin belediyede..
    18. Pendik’te tır ile kamyonet çarpıştı: 3..
    19. Türkiye teknoloji buluşmaları..
    20. Çalıntı rögar kapakları ile..
    21. AÇSH İl Müdürlüğünde İş Kulübü açıldı
    22. Mevlüt Uysal, “Büyükçekmece’nin..
    23. Adam olacak çocuklar sahnede
    24. Gaün’de Türkiye teknoloji buluşmaları
    25. CHP'de kılıçlar çekildi! İşte Kemal..
    26. Genç adam yatağında ölü bulundu
    27. Emine Erdoğan'dan yerel seçim açıklaması
    28. Balkondan düşen yaşlı kadın yaşamını..
    29. Bakan Varank Siteler’de keresteciler..
    30. "Mega projeler olmazsa ilerleme olmaz"
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erdoğan'ın mitinglerde söylediği şarkıya Kayahan'ın eşinden yorum!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Erol Olçak'ın eşinden Meral Akşener'e had bildiren paylaşım!
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Uçaklar Venezuela'ya doğru havalandı! 99 askeri personel gönderildi
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Kameralardan kaçmadı! Başkan Erdoğan'ı balkondan takip etti
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı
    Hamas duyurdu: Ateşkes sağlandı

    Günün Karikatürü

    25 Mart 2019
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    İstanbul kararını verdi! Son anket sonuçları açıklandı
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız
    Herkesi ilgilendiriyor! Saat 06:00'dan sonra bunları yapamayacaksınız