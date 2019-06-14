Jandarma'dan 180. kuruluş yıl dönümü videosu Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü kapsamında hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığının 180. kuruluş yıl dönümü nedeniyle hazırlanan video klip, Komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Jandarma Genel Komutanlığının Facebook ve Twitter hesabından "Alnımızda parıldayan şeref ve şan armasını, 180 yıldır gururla taşımanın onuru içerisindeyiz. Jandarma Genel Komutanlığı olarak, 180 yıldır milletin emrindeyiz." başlığıyla yayımlanan klipte, Jandarma Teşkilatı'nın yaptığı operasyonlardan görüntülere yer verildi. Çok sayıda beğeni alan klip, takipçiler tarafından da paylaşıldı.



Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.