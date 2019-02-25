0553 313 94 23

Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına personel alımı

Muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için ön başvurular başladı

25 Şubat 2019 Pazartesi 05:37
Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına personel alımı

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarının muvazzaf ve sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak üzere Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğrenci alımı için ön başvurular başladı.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığının erkek ve kadın muvazzaf sözleşmeli astsubay ve Sahil Güvenlik Komutanlığının erkek ve kadın sözleşmeli astsubay ihtiyacını karşılamak amacıyla ön başvurular 13 Mart'a kadar internet üzerinden yapılabilecek.

Ön başvurular sadece "Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı Personel Temin Sistemi" üzerinden e-devlet şifresi, mobil imza, e-imza, TC kimlik kartı veya internet bankacılığı seçeneklerinden birisi ile giriş yapılarak gerçekleştirilecek. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacak.

Adayların başvuru kılavuzlarında belirtilen öğrenim programlardan veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun veya kayıt tarihi olarak belirlenen 26 Ağustos 2019'a kadar mezun olabilecek durumda olmaları isteniliyor.

Lisans veya ön lisans mezunu adayların 27 yaşını, lisansüstü öğrenimi tamamlamış olanların ise 32 yaşını bitirmemiş olmaları gerekiyor.

Başvurusu kabul edilip seçme sınavlarına katılmaya hak kazananların listesi ile sınavlarla ilgili uygulama esasları, sınav ücreti yatırma duyurusu, sınav merkezi, sınav tarihi ve diğer tüm duyurular "www.jandarma.gov.tr", "www.sahilguvenlik.gov.tr" ve "www.jsga.edu.tr" internet adreslerinden ilan edilecek.

Başvuru süresi, 13 Mart Çarşamba günü saat 23.59'da sona erecek.


Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 05:37
  1. astsubay
  2. jandarma
  3. Resmi Gazete
  4. Sahil Güvenlik

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Jandarma ve Sahil Güvenlik komutanlıklarına personel alımı
    1. Jandarma ve Sahil Güvenlik..
    2. İstanbul’da kar yağışı yerini yağmura..
    3. Kolombiya-Venezuela sınırında tansiyon..
    4. 16 yaşındaki genç bıçaklanarak..
    5. Türk Kızılayından Yemen'deki kanserli..
    6. Adana'da bıçaklı kavga: 1 ölü
    7. İşte TFF 1.Lig'de haftanın toplu..
    8. Bayburt’ta yangın
    9. Erzurumspor Teknik Direktörü Mehmet..
    10. Bursaspor Teknik Direktörü Samet..
    11. Real Madrid'den kritik galibiyet!
    12. Kar ve tipi nedeniyle 31 kara yolu..
    13. Medipol Başakşehir Teknik Direktörü..
    14. Kral Selman'dan Filistin'e ilişkin..
    15. Yorumcu Rıdvan Dilmen: Bu gol,..
    16. Juventus 3 puanı tek golle aldı!..
    17. Bursa ile Moskova arasında önemli..
    18. Gökçek'ten sert sözler: Çok sayıda..
    19. Mustafa Şentop'un TBMM Başkanı seçilmesi
    20. İşte Tamer Tuna'nın yeni adresi!..
    21. Ahmet Çakar: İçinde Galatasaray..
    22. Eski hakem Erman Toroğlu: Galatasaray..
    23. Ataşehir’de riskli İmar İskan blokları..
    24. Mısır ve Tunus cumhurbaşkanları..
    25. BM Venezuela sınırındaki şiddet..
    26. Adana’da çıkan yangında anne ve bebeği..
    27. Başkentte silahlı market soygunu
    28. Serdar Ali Çelikler derbi tahminini..
    29. Erdoğan Öngeç ailesine misafir oldu
    30. Kahramanmaraş’ta alacak verecek..
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    Türkiye'yi yakından ilgilendiren açıklama!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    ABD askeri uçağı Rusya semalarında!
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    CHP'ye zehir zemberek sözler: Tarafıma darbe yapıldı
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Bakan Yardımcısından kritik FETÖ açıklaması! "100'ün üzerinde terörist ülkemize getirildi"
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!
    Siber güvenlik devi Kaspersky'dan flaş Türkiye açıklaması!

    Günün Karikatürü

    24 Şubat 2019
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    CHP'li Ağbaba'dan beddua: AK Parti'ye oy verirseniz eliniz kırılsın
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır
    Hayrettin Karaman: Sigara içmek alkol gibi haramdır