0553 313 94 23

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak

29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:42
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

ANKARA (AA) - Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine öğretim üyesi, öğretim görevlisi ve araştırma görevlisi alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan duyuruya göre, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine (JSGA) 8 öğretim görevlisi, 2 araştırma görevlisi, 6 doktor öğretim görevlisi alınacak.

Doktor Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adayların, başvurdukları ana bilim dalınıbelirten dilekçelerinin ekinde özgeçmiş, nüfus cüzdanı fotokopisi, askerlikle ilişkisi olmadığınadair belge, noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlık belgeleri, YDSSonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adetgüvenlik soruşturması ve arşiv araştırması formu, JSGA puanlama şablonunun doldurulmuşörneği, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmetdöküm belgesi, yayın listesi, bilimselçalışma ve yayınlarını kapsayacak şekilde 4 nüsha dosya halinde hazırlamaları gerekiyor.

Öğretim Görevlisi ve Araştırma Görevlisi içinse adayların başvurduklarıana bilim dalını belirten dilekçe ile ekinde, özgeçmiş, nüfus cüzdan fotokopisi, askerlikle ilişkisiolmadığına dair belge, Noter veya kurum onaylı lisans, yüksek lisans, doktora veya uzmanlıkbelgeleri, YDS Sonuç Belgesi ve ALES Sonuç Belgesi, adli sicil belgesi, 4 adet güvenlik soruşturma ve arşiv araştırması formu, 2 fotoğraf, varsa kurum onaylı hizmet döküm belgesiyle, 30 güniçerisinde JSGA Başkanlığı Akademik Gelişim ve Değerlendirme Şube Müdürlüğüne şahsen veyaposta yoluyla müracaat etmeleri gerekiyor.

Başvurularda hazırlanacak formalar ve ayrıntılı bilgi JSGA Başkanlığının internet sitesinde yer alıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 29 Temmuz 2019 Pazartesi 08:42
  1. Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afganistan'da seçim bürosuna saldırı: 20 kişi öldü
    1. Afganistan'da seçim bürosuna saldırı:..
    2. (Özel) 140 yıllık II. Abdülhamid..
    3. Kaliforniya’da festivale silahlı..
    4. (Özel) Alevlerin arasında kalan kediyi..
    5. Başakpınar Belediyespor sezonu açtı
    6. Başakpınarspor’dan transfer atağı
    7. Hakkında arama kararı bulunan 15..
    8. Kayserispor’un rakibi Genoa
    9. Astsubay hediye aldığı ayakkabı..
    10. Kayserispor, Alpay’ı kadrosuna kattı
    11. ASA
    12. Türkiye’yi sömürüyorlar!
    13. TÜGVA Kayseri’de Bayrak Devir Teslimi..
    14. Küresel piyasalar Fed'i bekliyor
    15. Bakanlıktan Kaz Dağları'nda altın..
    16. 45. Balkan Masa Tenisi Şampiyonası
    17. Serbest piyasada döviz fiyatları
    18. FETÖ operasyonunda 41 gözaltı kararı
    19. Sutopunda İskenderun Yüzme İhtisas..
    20. Düzce'deki su baskını ve toprak kayması
    21. Erzurum Teknik Üniversitesi profesör,..
    22. Çekici gecikince yolu kapatan arızalı..
    23. Muaythai Milli Takımı Dünya Üçüncüsü..
    24. (Özel) Cam kemik hastası Aras artık..
    25. Uyuşturucu bağımlıları evi likit..
    26. Hazırlık maçı: Antalyaspor: 1..
    27. Poligonda stres atıyorlar
    28. Doğum yardımı başvurusu nereye doğum..
    29. Dünyayı tehdit eden sinsi hastalık:..
    30. Akıllı mühimmat Atom göreve hazır!..
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    MHP’li Cemal Enginyurt’tan Gül, Davutoğlu ve Babacan yorumu
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    Sol Kemalist medyadan provokasyon: Suriyelilerin katılmadığı eyleme skandal başlıklar!
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    ‘Alkollü içki ve domuz eti satandan kurban alınmaz’
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Yunanistan'ın antisemit bakanı kendini affettirmeye çalışıyor! 'Tek müttefikimiz o ülke'
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!
    Mesrure Üstün dualarla uğurlandı!

    Günün Karikatürü

    28 Temmuz 2019
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Erdoğan talimatı vermişti! AK Parti teşkilatları çalışmalara başladı
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!
    Sivas ve Bitlis hakkındaki tepki çeken sözlerinin ardından Soyer'den açıklama!