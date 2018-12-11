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Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına açıktan 37 devlet memuru alımı için uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavı yapılacak

11 Aralık 2018 Salı 05:39
Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisine personel alımı

ANKARA (AA) - Jandarma Genel Komutanlığı ile Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığına açıktan atama ile 37 devlet memuru alınacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan ilana göre, Jandarma Genel Komutanlığı karargahı ile bağlı birlik ve kurumlarında istihdam edilmek üzere 33, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığında istihdam edilmek üzere 4 olmak üzere toplam 37 açıktan devlet memuru alımı gerçekleştirilecek.

Başvurular 11-26 Aralık tarihleri arasında internet üzerinden yapılacak. Başvuruların başlama ve bitiş saatleri, alım yapılacak devlet memuru branşları, alım şartları ve diğer detaylar www.jandarma.gov.tr, www.jsga.edu.tr ve www.dpb.gov.tr adreslerinde yer alan duyurularda ilan edilecek.

Başvuracak adayların Türk vatandaşı olmaları, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 48'inci maddesinde belirtilen genel ve özel şartları taşımaları, 2018 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavına (2018 KPSS) girmiş olmak ve başvuru kılavuzunda unvanların karşısında belirtilen puan türünden belirtilen en az puanı almış olmaları gerekiyor.

Adayların yapılacak uygulamalı meslek bilgisi ve mülakat sınavlarında başarılı olmaları durumunda, sevk edilecekleri hastanelerden "Sivil Memur Adayı Olur" kararını içeren sağlık raporu almaları isteniyor.



Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 05:39
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