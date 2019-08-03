0553 313 94 23

Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe

Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde Jandarma istihbarat birimleri ve MİT'in DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi

03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:32
Jandarma ve MİT'ten Bab'da DEAŞ'a darbe

ANKARA (AA) - Jandarma istihbarat birimleri ve Milli İstihbarat Teşkilatının (MİT) Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezinde DEAŞ terör örgütüne yönelik ortak operasyonunda 1 ton patlayıcı ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Suriye'nin kuzeyindeki Bab'ın şehir merkezinde DEAŞ terör örgütünün bir bomba imalathanesi bulunduğu bilgisi üzerine, jandarma istihbarat birimleri ve MİT, jandarma patlayıcı madde uzmanlarının nezaretinde yerel güvenlik güçleriyle operasyon düzenlendi.

Operasyonda, Suriye'de ve Türkiye'de birçok bombalı eylem yapmayı planlayan DEAŞ'lı teröristler, yurt içine giremeden ve eylem yapma fırsatı bulamadan bomba düzenekleriyle yakalandı.

Bomba imalathanesindeki aramada cep telefonu, telsiz, basma/baskıdan kurtulma, mekanik zamanlayıcı, kütleye duyarlı, sarsıntıya duyarlı ve elektronik kartla patlatılma özelliği olan 80 el yapımı patlayıcı (EYP) düzeneği ve bu düzeneklerde kullanılan içinde dinamit lokumu ve fabrikasyon patlayıcıların da bulunduğu yaklaşık bir ton patlayıcı ele geçirildi.

Ayrıca patlayıcı yapımında kullanılan 833 elektrikli fünye, 300 batarya ile 480 EYP düzeneği hazırlanabilecek diğer malzeme ve canlı bomba yelekleri bulundu.

MİT ve Jandarma istihbarat birimlerinin ortak operasyonuyla birçok büyük ve kanlı saldırının önlendiği bilgisi alındı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 03 Ağustos 2019 Cumartesi 15:32
  1. 1 ton patlayıcı
  2. Jandarma İstihbarat Birimleri
  3. Milli İstihbarat Teşkilatı
  4. MİT
  5. Suriye'nin kuzeyindeki Bab ilçe merkezi

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Osmangazi’de kaçak yapılaşmaya geçit yok
    1. Osmangazi’de kaçak yapılaşmaya geçit..
    2. Mansur Güneş kimdir? İBB Güvenlik..
    3. Yeniakit.com.tr’ye konuşan Mehmet..
    4. "Önceliğimiz doğayı ve tarihi korumak"
    5. Erdoğan: "Bu kiliseyi İstanbul’umuz..
    6. Sabriye Zuhal Bostan kmdir? İBB Gıda..
    7. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı..
    8. Açık lise kayıt yenileme tarihi ne..
    9. 20 yaşındaki yetenek konuştu: Roma’yı..
    10. Murat Yazıcı kimdir? Ekrem İmamoğlu..
    11. Brighton & Hove Albion'dan rekor..
    12. Freni patlayan tır 6 otomobile..
    13. Eskişehir'de gökyüzü renklendi
    14. ANKASAM Başkanı Prof. Dr. Seyfettin..
    15. Otomobil askıda kaldı, içindekileri..
    16. Ege Denizi'nde 37 düzensiz göçmen..
    17. Mor Efrem Süryani Kadim Ortodoks..
    18. Suriye Şayrat askeri hava üssünde..
    19. Sürücü seyahat karnesini doldurarak en..
    20. Cumhuriyet Kadınları Derneğinden..
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    İSKİ'de toplu istifa! Üst yönetim görevi bıraktı
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    Hakan Bayrakçı'yı kim dövdü? MHP'li o ismi ima etti
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    HDP'nin yönetimindeki Diyarbakır susuzluktan kuruyor!
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    İdlib'i yerle bir edip mesaj yolladılar: Türkiye'ye yardım etmeye hazırız
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?
    Hangi millet adına bu kararı verdiniz?

    Günün Karikatürü

    03 Ağustos 2019
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Ekrem’in sloganı fuhşun ve ihanetin simgesi oldu!
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu
    Mağarada buz devrine ait silahlar bulundu