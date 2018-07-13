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Jandarma uzman erbaş alım başvuru formu 2018

Jandarma Genel Komutanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı sitesi aracılığıyla personel alım duyurusunu yapan Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki Jandarma uzman erbaş başvuru formunu nereden alınacak? Başvuru formu nasıl doldurulacak?

13 Temmuz 2018 Cuma 16:37
Jandarma uzman erbaş alım başvuru formu 2018

Jandarma Genel Komutanlığı son dakika personel alımı yapacağını duyurdu. Devlet Personel Başkanlığı sitesi aracılığıyla personel alım duyurusunu yapan Jandarma Genel Komutanlığı, 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımının gerçekleştirileceğini duyurdu. Peki Jandarma uzman erbaş başvuru formunu nereden alınacak? Başvuru formu nasıl doldurulacak?

Jandarma Genel Komutanlığı, Devlet Personel Başkanlığı resmi internet sitesi üzerinden yayınladığı personel alımının yapılacığını sondakika olarak duyurdu. Jandarma Genel Komutanlığına bin 997'si Muhabere Elektronik ve Bilgi Sistemleri (MEBS), 333'ü Lojistik, 15'i bot serdümeni ve 30'u dalış amiri branşlarında olmak üzere toplam 2 bin 375 sözleşmeli uzman erbaş (erkek) alımı gerçekleştirecek. 2 bin 375 jandarma uzman erbaş alımlarının ön başvuruları, www.jandarma.gov.tr internet adresinden 13- 30 Temmuz 2018  tarihleri arasında tarihleri arasında ön başvuru formu doldurularak yapılacak.

Jandarma uzman erbaş başvuru formu

 

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 16:37
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