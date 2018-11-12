Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli uzman erbaş alımı | Jandarma uzman erbaş başvuru şartları neler?

Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli erbaş alımı yapıyor. Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı bünyesinde sözleşmeli statüsünde bin 457 uzman erbaş alımı gerçekleştirilecek. Sözleşmeli jandarma uzman erbaş alım başvuru şartlarına göre, 20 yaşından gül almamış olmak, en az ortaokul mezunu olmak aranan şartlarından bazılarıdır.

2018/2 Jandarma lojistik uzman erbaş alımı | Başvuru şartları neler? Jandarma sözleşmeli uzman erbaş alımı başvuru kılavuzu, jandarma uzman erbaş alımı 2018 başvuru formu Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı uzman erbaş başvuruları 8-29 Kasım tarihleri arasında yapılmakta. Seçme sınavları tarihleriwww.jandarma.gov.tr internet adresinde ''Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından yayımlanacaktır. Adaylara posta ile tebligat yapılmayacaktır. Adaylara bildirilen sınav tarihi kesinlikle değiştirilmeyecek.

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Jandarma lojistik uzman erbaş alım şartları neler 2018?

- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve erkek olmak,

- En az ortaokul/ilköğretim (8 Yıllık) mezunu olmak,

- Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

- Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır. Ancak, askerlik hizmetini yapmakta iken müracaat edenler için Birlik Komutanlıklarınca düzenlenen Tablo-2'deki Nitelik Belgesinden 80 puan ve üzeri not almış olmak.

- Askerlik hizmetini yapmakta iken 'Askerliğe elverişli değildir' raporu alarak terhis edilmemiş olmak,

Kılavuzda yer alan hususlar, kılavuzun yayım tarihinden sonra yürürlüğe girebilecek yasama, yürütme ve yargı organları kararları ile kanun ve yönetmeliklerde belirtilenler saklı olmak üzere, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Başkanlığı tarafından gerekli görüldüğü takdirde değiştirilebilir. Bu durum başvuru sahipleri için bir hak doğurmaz. İlgili yasal mevzuat ile bu kılavuzda belirtilen hususlara aykırı davranma sonucu doğacak sorumluluk adayın kendisine aittir.