Jandarma uzman çavuş uzman erbaş alımı başvuruları ne zaman ve nasıl yapılacak?

Jandarma Genel Komutanlığı, en az ilköğretim mezunu farklı pozisyonlarda değerlendirmek üzere Jandarma uzman erbaş alımı alımı yapacak. Peki Jandarma uzman çavuş başvuruları ne zaman yapılacak? Jandarma uzman çavuş alımı başvuru işlemi nasıl yapılır?

Jandarma Genel Komutanlığı yapılacak pozisyonlara göre en az ilköğretim seviyesinde jandarma uzman çavuş ve erbaş alımı gerçekleştiriyor. İşte, Jandarma uzman erbaş alımı hakkında detaylı bilgiler. Ön başvurular, www.jandarma.gov.tr internet adresinde "Personel/öğrenci alım başvuruları ve sonuçları" kısmından 08 - 29 Kasım 2018 (saat 17.00‟ye kadar) tarihleri arasında ön başvuru formunun doldurulması suretiyle yapılacaktır. Lojistik branşına alınacak uzman erbaş adayları asayiş eğitimi alacaklarından, kurumun ihtiyaçları göz önünde bulundurularak emniyet ve asayiş (diğer branşlarda) görevlerinde de görevlendirilebilecektir.

Jandarma uzman çavuş ve uzman erbaş başvuru şartları

Nüfus kaydına göre 01 Ocak 2018 tarihi itibarıyla yirmi (20) yaşından gün almış olmak ve yirmi yedi (27) yaşını bitirmemiş olmak [01 Ocak 1991 (dahil) - 01 Ocak 1999 (dahil) tarihleri arasında doğanlar]

Askerlik hizmetini yapma şartı aranmamaktadır.

Sözleşmeli erbaş ve erlerden en az üç yıl görev yapmış, müteakip sözleşme süreleri içerisinde ve 01 Ocak 2018 tarihi itibari ile yirmi dokuz (29) yaşını bitirmemiş olmak, (01 Ocak 1989 [dahil] - 01 Ocak 1999 [dahil] tarihleri arasında doğanlar)

En az 164 cm ve en fazla 210 cm boyunda olmak koşuluyla, kilosu Tablo-1‟de Boy-Kilo Tablosunda oranları belirtilen değerler içerisinde bulunmak.

Jandarma uzman erbaş başvuruları nasıl yapılacak?

Ön başvurular sadece www.jandarma.gov.tr internet adresinden „„Personel /öğrenci alım başvuruları ve sonuçları‟‟ kısmından yapılacaktır. İnternet ortamı dışında posta yoluyla veya şahsen yapılan başvurular dikkate alınmayacaktır.

Başvurular ne zaman sona erecek?

Adayların başvuru kılavuzunun tamamını okuduktan sonra başvurusunu yapması kendi yararlarına olacaktır. Kılavuzu okumamaktan kaynaklanan mağduriyet adayın kendisine aittir. Ön başvurular; 08 Kasım 2018 günü başlayıp, 29 Kasım 2018 günü saat 17.00‟da sona erecektir.