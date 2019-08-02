Jandarma Uzman Çavuş Karahan, son yolculuğuna uğurlandı Erzincan’da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Habil Karahan (23), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan’da trafik kazasında hayatını kaybeden 2 çocuk babası Jandarma Uzman Çavuş Habil Karahan (23), düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Erzincan- Sivas karayolunun Kantarlar mevkisinde dün gece saat 23.40 sıralarında otomobilin yoldan çıkarak duvara çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Refahiye Jandarma Tabur Komutanlığında görevli Jandarma Uzman Çavuş Habil Karahan, Tercan ilçesinde toprağa verildi.

İlçe meydanında ikindi namazını müteakip kılınan cenaze namazına çok sayıda cemaatin yanı sıra milletvekili Burhan Çakır, Tercan Kaymakamı Kürşad Karaca, Refahiye Kaymakamı Hatice Bayar Özdemir, Erzurum Jandarma Bölge Komutanı Tümgeneral Ahmet Hacıoğlu, Erzincan İl Jandarma Komutanı Jandarma Kıdemli Albay Hasan Aksoylu, Tercan Belediye Başkanı Lokman Gültekin ve Jandarma Uzman Çavuş Habil Karahan’ın yakınları katıldı.

Türk bayrağına sarılı Karahan’ın naaşı meslektaşlarınca omuzlarda taşınarak köy mezarlığında toprağa verildi.

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