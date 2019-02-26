Jandarma uyuşturucudan 2 kişiyi yakaladı
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp-Sarıyazı yol kontrol noktasında araç içerisinde uyuşturucu ele geçirdi.26 Şubat 2019 Salı 11:10
Nevşehir İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp-Sarıyazı yol kontrol noktasında araç içerisinde uyuşturucu ele geçirdi.
Edinilen bilgilere göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından Ürgüp-Sarıhıdır yolunda şüpheli araç içerisinde yaptığı aramada 10 gram metamfetamin, 3 adet alüminyum folyo, 1 adet hassas terazi, 1 adet kurusıkı tabanca ve 1 adet bıçak ele geçirdi. Araç içerisinde bulunan 2 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındığı öğrenildi.
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