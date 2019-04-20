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Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, traktör sürücülerini bilgilendirdi.

20 Nisan 2019 Cumartesi 09:50
Jandarma traktör sürücülerini bilgilendirdi

Van İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik ekipleri, traktör sürücülerini bilgilendirdi.


Van İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, traktör sürücülerine trafik güvenliği açısından uymaları kurallar hakkında uyarıda bulundular. Tarla ekim sezonun başlaması nedeniyle trafikte traktör yoğunluğun artması üzerine İl Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri harekete geçti. Jandarma trafik ekipleri, ilçe giriş çıkışları ile köy yollarında traktör sürücülerini durdurarak, trafikte uymaları gereken kurallar hakkında bilgi verdiler. Sürücülere bilgilendirici broşürler dağıtan ekipler; tarım alanlarından karayoluna çıkarken ve seyrederken birden fazla römork takmamaları, reflektörsüz ve gerekli ışık donanımı olmayan traktör ve römorklarla karayoluna çıkmamaları, traktör çamurluğu üzerinde ve römork içerisinde kesinlikle yolcu taşımamaları yönünde uyarıda bulundular. Kazaların olmadan alınması gereken kuralları anlatan ekipler, sürücülerden herhangi bir kaza ve olay anında hemen “156 jandarma imdat” hattını aramalarını istediler.

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Haber Tarihi: 20 Nisan 2019 Cumartesi 09:50
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