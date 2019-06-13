Jandarma trafik timlerinden traktör sürücülerine reflektör uyarısı

Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Trafik Timleri tarafından, yaklaşan hasat mevsimi nedeniyle traktör sürücülerine reflektör uyarıları yapıldı.

Hasat mevsiminin başlamasıyla beraber reflektör bulunmayan traktörlerin açmış olduğu kazaların önüne geçebilmek için, jandarma trafik timleri tarafından Adıyaman- Çelikhan Karayolu Pirin mevkiinde uygulama gerçekleştirildi. Yapılan uygulamaya takılan traktör sürücüleri traktör römorklarına reflektör takmaları konusunda uyarıldı. Jandarma trafik timleri traktör sürücülerine, bir yandan uyarılarda bulunurken, bir yandan ise, takılan reflektörlerin ne işe yaradığını aynı zamanda reflektörün bulunmaması takdirinde meydana gelebilecek kazalar konusunda bilgilendirme yaptı. Jandarma trafik timlerinin yapmış olduğu uyarı ve bilgilendirme uyarısına takılan traktör sürücüleri, “Oldukça anlamlı bir çalışma gerçekleştiriyorlar. Bizler reflektörün bu kadar önemli bir şey olduğunu bilmezken, jandarma trafik timi görevlilerinin yaptığı uyarı ve bilgilendirmeler sonucunda reflektörün ne kadar önem taşıdığını öğrenmiş bulunmaktayız. Allah kendilerinden razı olsun. Reflektör geceleri oldukça çok işe yarıyormuş. Kazaların önüne geçilebilmesi için anlamlı ve başarılı bir uygulama. Bizler jandarma trafik timlerine gerçekleştirmiş oldukları bu güzel uygulamadan dolayı kendilerine teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.