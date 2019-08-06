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Jandarma trafik timleri, bir hafta da 8 bin 728 araç kontrol etti

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, son bir haftada yaptığı uygulamalarla 8 bin 728 araç kontrol edilirken, sıkıntısı bulunan araçlara cezai işlem uygulandı.

06 Ağustos 2019 Salı 13:16
Jandarma trafik timleri, bir hafta da 8 bin 728 araç kontrol etti

Mersin İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı trafik timleri, son bir haftada yaptığı uygulamalarla 8 bin 728 araç kontrol edilirken, sıkıntısı bulunan araçlara cezai işlem uygulandı.


İl Jandarma Komutanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, trafik timleri son bir hafta içerisinde 74 işçi servisi, 527 motosiklet olmak üzere 8 bin 728 aracı kontrol etti. Yapılan denetimler sonucunda 41 araç trafikten men edilirken, 8 şahsın sürücü belgesine el konuldu. Motosikletlilere yönelik yapılan uygulamalarda da 278 motosiklet kontrol edilirken, tescilsiz 9 motosiklete el konulurken, 38 sürücüye 17 bin 497 lira cezai işlem uygulandı.


Sene başından beri devam eden yoğun uygulamalar neticesinde bir önceki yılın aynı dönemine göre trafik kazası sayısında yüzde 19, yaralı sayısında yüzde 11, ölümlü kaza ve ölü sayısında ise yüzde 11 oranında azalış görüldü.

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Haber Tarihi: 06 Ağustos 2019 Salı 13:16
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