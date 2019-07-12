Jandarma Trafik Marmaris’i havadan denetledi

Muğla İl Jandarma Komutanlığı trafik timleri yaz aylarında yoğunluk kazanan yaz sezonunda yoğunlaşan turistik yollarda denetimlerini havadan ve karadan sürdürüyor.

İçişleri Bakanlığı’nın ‘Trafik kazalarını önleme Planı’ 100 günlük eylem planı kapsamında trafik kazalarının bir önceki yıla oranla yüzde 2 arttırılması ve buna paralel olarak kaza ve yaralanmaların da yüzde 2 oranında düşürülmesi hedefi doğrultusunda denetimlerini sıklaştırdı.

Muğla İl Jandarma trafik ekipleri sorumluluk bölgelerinde havadan helikopter ile karadan da trafik ekiplerince sürücüleri denetliyor. Denetimlerde sağ şeritte ve bankette uygunsuz bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı solmama, yakın takip, zorunlu haller dışında durma ve park etme gibi ihlaller helikopter tarafından yer ekiplerine bildiriliyor.

Marmaris’in turistik yolu Hisarönü-Bozburun yolunda gerçekleştirilen helikopterli denetimde bazı sürüc ülere değişik trafik ihlallerinden cezai işlem uygulandı.