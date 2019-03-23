Jandarma trafik eğitimlerini sürdürüyor Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin öğrencilere yönelik trafik eğitimleri sürüyor.

İmzalanan protokol ile hayata geçirilen ‘Trafik Dedektifleri Projesi’ kapsamında; Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı sorumluluk bölgesinde 3-17 yaş grubu öğrencilere trafik güvenliği, emniyet kemeri kullanımı ve taşıt yolunda güvenli geçiş noktaları ile ilgili düzenlenen trafik semineri sürüyor. Jandarma Trafik Timlerince son olarak eğitim çalışmaları Eskişehir Şeker İlköğretim Okulunda yapıldı. Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında trafik seminerlerinin 2018 - 2019 eğitim ve öğretim yılı süresince Eskişehir jandarma sorumluluk bölgesinde kesintisiz olarak verileceği belirtildi.

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