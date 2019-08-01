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Jandarma trafik destekçisi iki örenciye katılım belgelerini takdim etti

Ülke genelinde başlatılan ‘Bu yolda hep birlikteyiz’ sloganıyla başlatılan trafik eğitimleri kapsamında Sakaryalı iki öğrenci katılım belgesi aldı.

01 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
Jandarma trafik destekçisi iki örenciye katılım belgelerini takdim etti

Ülke genelinde başlatılan ‘Bu yolda hep birlikteyiz’ sloganıyla başlatılan trafik eğitimleri kapsamında Sakaryalı iki öğrenci katılım belgesi aldı.


İçişleri Bakanlığı tarafından, ’Bu yolda hep birlikteyiz’ sloganıyla başlatılan trafik eğitimleri kapsamında yürütülen ‘Dikkat sizden notlar bizden’ kampanyasına katılan Sakaryalı iki öğrenci Serra Selinay Gençay ve Neslihan Baltacı’ye Jandarma Genel Komutanlığı Asayiş Başkanı Tümgeneral Fuat Güney tarafından projeye yaptıkları katkıdan dolayı Katılım Belgesi gönderildi. Belgeleri öğrencilere Sakarya İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Cengiz Yiğit bizzat verdi. Takdim töreninde öğrencilere yaptığı konuşmada Albay Yiğit, “Trafikte seyir halinde bulunan sürücülerin trafik kurallarına uymaları, trafik işaret ve işaretçilerine riayet etmeleri konusunda farkındalık yaratılması; çocuklarımızın trafik bilinci ve kültürünün geliştirilmesi, bu konudaki eğitim ve öğretimlerine katkıda bulunulması amacıyla İçişleri Bakanlığınca uygulanmaya konulan ‘Bu Yolda Hep Birlikteyiz’ projesine katılarak, trafik güvenliği konusunda göstermiş olduğunuz duyarlılık için sizleri tebrik eder, başarılarınızın devamını dilerim” dedi.


Konuşmasının ardından Albay Yiğit öğrencilere katılım belgeleri ve çeşitli hediyeler takdim etti.

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Haber Tarihi: 01 Ağustos 2019 Perşembe 17:25
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