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Jandarma trafiği havadan denetledi

Balıkesir’de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptılar.

25 Haziran 2019 Salı 09:58
Jandarma trafiği havadan denetledi

Balıkesir’de jandarma ekipleri helikopter destekli trafik ve asayiş denetimi yaptılar.


Jandarma Genel Komutanlığı’nın trafik kazalarını ve asayiş olaylarını önleme faaliyetleri çerçevesinde Manyas-Gönen-Bandırma hattında helikopter destekli trafik uygulaması yapıldı.


Trafik güvenliğine yönelik olarak denetim faaliyetlerinin etkinliğinin artırılarak Balıkesir Jandarma Trafik sorumluluk bölgesindeki karayollarında, sağ şeritte, bankette, bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, makas atma, yakın takip, karayolu üzerinde zorunlu haller dışında duraklama, park etme gibi ihlallerin önlenmesi amacıyla trafiğin yoğun olduğu karayolu üzerlerinde helikopter destekli trafik denetiminin yapıldığı açıklandı.


Helikopter destekli trafik denetiminde trafik kuralları ve işaretlerine uymayarak trafiği tehlikeye düşüren araçlar helikopterle havadan tespit edilerek, karayolu üzerinde denetim yapan jandarma trafik ekiplerine bildirilerek kurallara uymayan sürücüler hakkında trafik kanununun ilgili maddeleri gereğince gerekli yasal işlem yapıldı. Balıkesir İl Jandarma Komutanlığına bağlı Trafik Timleritarafından; İçişleri Bakanlığınca hazırlanarak uygulamaya konulan “Bu yolda hep birlikteyiz" projesi kapsamında; İl Jandarma Komutan yardımcısı Albay Yüksel Şener veManyas Kaymakamı Muhammed Kaya’nın da katılımı ile Manyas-Bandırma-Gönen(E-10-01) İl Yolunda, havadan helikopter denetimli uygulama yapıldığı, eş zamanlı olarak Manyas-Gönen-Bandırmaİl Yolunda oluşturulan denetim noktalarında havadan gelen bilgiler ve yerden yapılan kontrollerde; 287 araç denetlenirken, 13 araca 2 bin 587 TL idari para cezası uygulandığı ve 4 aracın trafikten men edildiği açıklandı.Trafik kazalarının en aza indirilmesi, güvenli trafik ve huzurlu yolların tesisi için bu tür denetimler rutin olarak devam edeceği belirtildi.

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Haber Tarihi: 25 Haziran 2019 Salı 09:58
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