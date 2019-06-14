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Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve güveninin teminatı olan Türk Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı 180.

14 Haziran 2019 Cuma 17:30
Jandarma teşkilatının kuruluş yıl dönümü kutlandı

Vatandaşların can ve mal güvenliği ile huzur ve güveninin teminatı olan Türk Cumhuriyeti Jandarma Teşkilatı 180. yılını kutlamanın gururunu yaşıyor.


Jandarma Teşkilatının 180. Kuruluş yıldönümü dolayısıyla Adıyaman İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Jandarma personeli ile birlikte Vali Aykut Pekmez’i makamında ziyaret ederek bir buket çiçek takdim edip, jandarma teşkilatına verdikleri destekten dolayı teşekkür etti.


Gerçekleşen ziyarette İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, Vali Pekmez’e jandarma teşkilatının yapısı ve bir hafta boyunca gerçekleştirilecek kutlama etkinlikleri hakkında bilgiler verdi.


Vali Aykut Pekmez, Jandarma Teşkilatının 180. kuruluş yıldönümünü kutlayarak, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.


Ziyaret sonrası jandarma teşkilatı kutlama programı Jandarma Gazinosunda devam etti.


Buradaki programa Vali Aykut Pekmez ve eşi Yeşim Pekmez, Garnizon Komutanı Albay Hüseyin Gürfidan, Belediye Başkan Vekili Şerif Ayaz, Cumhuriyet Başsavcısı Bozan Çevik, Adıyaman Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Metin Alper, bazı kurum amirleri, STK Temsilcileri, şehit aileleri, köy korucuları, öğrenciler, Jandarma Teşkilatı mensupları ve aileleri katıldı.


Saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başlayan programda Jandarma Yüzbaşı Gökhan Türkoz tarafından Jandarma Genel Komutanlığının tarihçesi hakkında davetlilere bilgi verildi.


Programda günün anlam ve önemini belirten konuşmayı İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy yaptı. Albay Atasoy yaptığı konuşmada, Jandarma Teşkilatının kuruluşunun 180. Yıl dönümünü gururla kutlamanın mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, “Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuş, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması, milletimizin huzur ve güvenliği ile kamu düzeninin sağlanması yönündeki hizmetleriyle ulusumuzun her zaman takdirini kazanmıştır.


Jandarma Genel Komutanlığı personeli olarak bizler, milletimizin bize olan bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak, perçinlemek ve daha da güçlendirmek azim ve kararlılığındayız” dedi.


Konuşmaların ardından Fevzi Çakmak Anadolu Lisesi öğrencisi Sıla Demir tarafından jandarma adlı şiir okunurken, Jandarma Yüzbaşı Gökhan Türkoz tarafından da “Bayrak” adlı şiir okundu.


Programda ayrıca, Jandarmanın kuruluşunun 180. Yıldönümü münasebetiyle düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmasında dereceye giren öğrencilere Vali Aykut Pekmez ve protokol üyeleri tarafından çeşitli hediyeler verildi.


Tören, Vali Aykut Pekmez ve protokol üyelerinin jandarma teşkilatının kuruluşunun 180. yıldönümü dolayısıyla kurulan ve Jandarma Genel Komutanlığı envanterinde bulunan silah, araç, gereç ve teçhizatlarına bulunduğu stantların gezilmesiyle sona erdi.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:30
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