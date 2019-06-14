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Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü kutlama töreni, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.

14 Haziran 2019 Cuma 17:28
Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü

Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci kuruluş yıl dönümü kutlama töreni, Eskişehir İl Jandarma Komutanlığı’nda gerçekleştirildi.


Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci Kuruluş yıl dönümü münasebetiyle düzenlenen törene; Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen, Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan ve ilgililer katıldı.


Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklâl Marşının okunması ile açılan törenin başlangıcında Vali Özdemir Çakacak ve İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen birer konuşma yaptı. Konuşmaların ardından jandarma arama kurtarma ve iz sürme köpekleriyle gösteri tatbikatı düzenlendi. Tatbikatın ardından, Şehit Savaş Kubaş Anadolu Lisesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu halk oyunu gösterisi sergilendi. Gösterilerin akabinde günün anlam ve önemine binaen ortaokul öğrencileri şiir ve kompozisyonlarını okudular. Şiir ve kompozisyonların okunmasının hemen ardından Vali Özdemir Çakacak ve Muharip Hava Kuvvetleri Komutanı Org. Atilla Gülan öğrencilere plaketlerini takdim etti.



“Jandarma teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıl dönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız”


Eskişehir Valisi Özdemir Çakacak, günün anlam ve önemine dair yaptığı konuşmada, “Jandarma Teşkilatımızın 180. kuruluş yıl dönümü kutlama töreni vesilesiyle sizlerle bir arada olmaktan duyduğum onuru ve mutluluğu ifade ederek sözlerime başlamak istiyorum. Milletimizin huzuru, asayişin temini ve devletimizin güvenliği için hiçbir fedakârlıktan kaçınmayarak canla başla hizmet eden; tarihi şan, şeref ve başarılarla dolu Jandarma Teşkilatımızın kuruluşunun 180. yıldönümünü kutlamanın haklı gururunu yaşamaktayız. Türk Milleti’nin bağrından çıkmış, kamu düzeninin korunması çalışmalarında mesai mefhumu gözetmeksizin her zaman Aziz Milletimizin hizmetinde olan değerli teşkilat mensuplarımızın kuruluş yıl dönümünü kutluyor, nice yıllara diyorum” ifadelerini kullandı.


Jandarma Teşkilatı’nın 180’inci yıl dönümü dolayısıyla konuşma yapan bir diğer isim de İl Jandarma Komutanı Albay İlhan Şen oldu. Jandarma’nın köklü bir tarihe sahip olduğunu vurgulayan Şen, “Başarılarla dolu 180 yıllık köklü bir tarihe sahip olan Jandarma Genel Komutanlığı, kuruluşundan bugüne kadar Türkiye Cumhuriyeti’nin bölünmez bütünlüğünün korunması; milletimizin huzur ve güvenliğiyle, kamu güvenliğinin sağlanması yönündeki hizmetleriyle yüce milletimizin engin sevgi ve güvenine mazhar olmuştur. Bundan sonra da milletimizin bu teveccühünün bilincinde hareket ederek, var olan bu güven ve sevgi bağını korumak ve daha da güçlendirmek arzusunda jandarma üstün vazife anlayışı, sarsılmaz disiplini etkili ve gerçekçi eğitimi, yüksek fiziki ve moral gücü ile kutsal vatan topraklarımız üzerinde görev yaptığı her noktada Türkiye Cumhuriyeti’nin haklı gururu ve teminatı olmuştur” şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 14 Haziran 2019 Cuma 17:28
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